شاهد «نسخة إلى الرأي العام»: قتلى أمام الملأ.. هل بقي للأمن معنى؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، الضوء على ظاهرة انتشار القتل والانفلات الأمني، الناجمة عن انتشار السلاح والإفلات من العقاب، وفق تقارير دولية وحقوقية.

وأشار البرنامج إلى جرائم رصدتها كاميرات المراقبة في المحلات والشوارع، وصولا إلى واقعة اغتيال الفنان الليبي الشهير أحمد بحور أمام منزله بمدينة صبراتة، برصاص مسلحين، ما أدى إلى لفظ أنفاسه داخل سيارته قبل أن يتم إسعافه إلى مستشفى المدينة.

وتلفت الحلقة النظر إلى أن سيناريو الانفلات الأمني مستمر، ويمثل شوكة في خاصرة البلاد، حيث تقدر نسبة ضحاياه خلال الربع الأول من العام الجاري 170 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الاستهداف المباشر، في الوقت الذي لا توجد فيه إحصائيات دقيقة تنفي أو تؤكد هذه الإحصائية، لكن البعض يعزو ارتفاع نسبة الجريمة إلى انتشار السلاح وانتشار ثقافة الانفلات من العقبات.

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ناقشت الحلقة أسباب ومظاهر انتشار القتل مع كل من: عبدالمنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحنان الشريف رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، وعصام التاجوري المحامي والناشط الحقوقي، وأحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا.