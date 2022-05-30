القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الأحد عددًا من مسؤولي مصلحة السجل المدني وهم مدير فرع بنغازي ومدير فرع درنه ومدير فرع المرج ومدير فرع الجبل الأخضر .

وناقش اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية باعتباره يتعلق بالأمن القومي للبلاد، وأشار السيد النائب خلال اللقاء إلى أهمية التماسك داخل السجل المدني من حيث الإجراءات والتدقيق في المستندات.

وشدد القطراني، على أنها يجب أن تكون تحت الرقابة محافظةً على أمن البلاد ولكي لا يكون هناك أي اختراق، مؤكداً على انها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة وفي مقدمتها مسؤولي مصلحة الأحوال المدنية.