لواء طارق بن زياد: نتقدم بالشكر والعرفان لآهالي منطقة القطرون على حُسن استقبالهم للوحدات العسكرية

تقدّم اللواء طارق بن زياد المُعزّز بالشكر والعرفان لآهالي منطقة القطرون على حُسن استقبالهم للوحدات العسكرية عند دخولها للمنطقة وعلى تعاونهم ووقوفهم صفاً واحداً مع أبنائهم بالقوات المُسلحة في مواجهة العدو ، وعلى دعمهم المنقطع النظير للقوات المُسلحة .

وكان لواء طارق بن زياد المُعزّز، قد شن عمليات واسعة في مناطق الجنوب، بالتحديد في منطقة القطرون.

ووفقا لشعبة الإعلام الحربي، فإن لواء طارق بن زياد، أكد رصد قيادات وعناصر إرهابية خطيرة من قبل الاستطلاع، موضحًا أن قواته الآن داخل القطرون لحماية المنطقة وتأمينها.

ولفتت الشعبة، إلى أن قوات المهام تطارد الآن عناصر التنظيم الإرهابي، التي من بينها قيادات إرهابية أجنبية مطلوبة.

وأوضح لواء طارق بن زياد، أن قوات المشاركة في العملية مدعومة من الطيران الحربي، و300 جندي مدرب على عمليات مكافحة الإرهاب، ومن النخبة التي شاركت في عمليات سابقة ضد الإرهاب في عدة مناطق.

وشدد على أن عملياته مستمرة، لأن الهدف القضاء على الخلايا الإرهابية التي تتخذ من بعض مناطق الجنوب مواقعا لها، بالإضافة إلى تأمين المناطق وحماية المدنيين.