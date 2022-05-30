الجيش الليبي: دمرنا عددًا من الآليات وأسر قيادي داعشي في «عملية القطرون»

أعلن الجيش الليبي، تدمير عددًا من الآليات وأسر قيادي داعشي في العملية العسكرية التي يشنها بمنطقة القطرون جنوب البلاد لملاحقة الخلايا المتطرفة.

وأفاد آمر عمليات الجنوب بالجيش الليبي، اللواء المبروك سحبان، بأن الجيش نفذ عملية عسكرية نوعية مفاجئة أطلق عليها عملية «اليوم الواحد» استهدف خلالها عددًا من الدواعش، حسبما ما نشره مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، عبر حسابه على “فيسبوك”.

وأضاف سحبان:” دورياتنا الاستطلاعية مستمرة البرية والجوية الصحراوية على كامل المنطقة، وعدد من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري والبحث والملاحقة والهجمات المباغتة، وتشترك في هذه العمليات عدد من وحدات غرفة عمليات الجنوب” .

وأشار في بيانه، إلى أن محاولات الدواعش مستمره للاستفادة من المنطقة الجنوبية حيث يعول التنظيم على خلق موارد له والعمل على الاستفادة من ترامي المساحات وإمكانية الاختفاء والانتقال من مكان لآخر، ولهذا فإن عمليات المطاردة المستمرة والاستطلاع الأرضي والجوي قد استطاعت من خلاله القوات المسلحة إرباك هذه المجموعات وتوجيه ضربات قوية أربكت نشاطه”.

وتابع:” لاحظنا في الأونة الأخيره محاولة نقل نشاط تواجده ما وراء الحدود الليبية في تشاد والنيجر”.