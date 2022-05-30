وزير الداخلية ينشأ مكتبين لديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ببنغازي والجنوبية بسبها

أصدر وزير الداخلية عصام أبو زريبة قرار رقم (25) لسنة 2022م، القاضي بإنشاء مَكْتب لدِيوان الوزارة.

وزير الداخلية، وفي قراره الذي طالعته قناتنا، ونصت مادته الأولى على أن ينشأ مكتب ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية مقره مدينة بنغازي، ومكتب ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية مقره مدينة سبها .

وفي مادته الثانية، نص القرار على يُسمى مدراء المكاتب المستحدثة بموجب المادة الأولى بقرار من وزير الداخلية.

وفي المادة الثالثة، حدد الوزير اختصاصات المكاتب المستحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القرار في تلقي المراسلات والمكاتبات سواء من مديريات الأمن أو الجهات التابعة للوزارة بدائرة الاختصاص المكاني للديوان بالمنطقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، وتقييم الأداء الأمني لمديريات الأمن وفروع الهيئات والمصالح والإدارات التي تقع بدائرة الاختصاص المكاني للديوان وإعداد التقارير الدورية وإحالتها لديوان الوزارة بمقر الوزارة والإدارات العامة التابعة للوزارة، ومتابعة الخطط الأمنية المعتمدة من قبل وزير الداخلية وتقديم تقارير ومقترحات بشأن تنفيذها وإعداد تقارير بشأن النتائج حال انتهاء الخطة، والتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة حول تحديد الاحتياجات التي يتطلبها العمل الأمني بها، وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاصات عن الجرائم الهامة والخطيرة التي ترتكب بدائرة الاختصاص المكاني للديوان وإعداد التقارير الدورية وإحالتها لوزير الداخلية، واقتراح وترشيح أسماء لمهام مدراء الأمن ومدراء الفروع التابعة للإدارات، ومتابعة العقود والمشاريع المبرمة مع الوزارة وتقديم تقارير دورية بشأن نسبة الإنجاز بها، والإعداد لاجتماعات وزير الداخلية أو وكيل وزارة الداخلية وتسجيل وتدوين الاجتماعات بمحاضر ونعرض على الوزير للاعتماد، وتنظيم مقابلات وزير الداخلية وزياراته بالمنطقة ، وأي مهام أخرى نكلف من قبل الوزير.

وشددت المادة الأخيرة من القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.