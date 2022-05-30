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على خلفية التطورات العسكرية في الجنوب.. بيان لقبائل التبو: نؤكد على دعم الجيش الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المجلس الأعلى لقبائل التبو السياسي ومجلس شيوخ التبو الاجتماعي بشأن الأحداث الأخيرة في الجنوب، عن دعم قبائل التبو للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية وحقها في بسط سيطرتها على كل شبر من تراب الدولة الليبية.

جاء ذلك في بيان صادر عنها الأحد، حيث أضاف المجلسان أن هذا الدعم ينبع من إدراك أبناء قبائل التبو العميق من وطنية هذه المؤسسات وابتعادها عن الصراعات القبلية والجهوية أو الفئوية الضيقة. بل هي مؤسسات مكونة من جميع أبناء ليبيا باختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والعرقية والمناطقية.

كما أكد البيان رفض المجلسين القاطع لأي محاولات تستخدم من البعض لجر أبناء القبيلة كمشاريع لخدمة أغراض سياسية ضيقة من شأنها بث الفوضى والفتنة بين الليبيين في الوقت الذي أرهقت فيه الدولة الليبية خلال عشر سنوات مضت من التصارع والاقتتال والاحتراب، بحسب ما جاء في البيان

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التطورات العسكرية في الجنوب المجلس الأعلى لقبائل التبو بيان لقبائل التبو

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