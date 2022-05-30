شمام: التصفيات الجسدية إحدى مراحل الحرب الأهلية المعتادة

قال عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، محمود شمام، إن “مرحلة التصفيات الجسدية إحدى مراحل الحرب الأهلية المعتادة وتبدأ عندما تظهر صعوبات في شن حرب واسعة”.

شمام، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: ”تستخدم التصفيات الجسدية للحفاظ على مستوى عالي من التوتر بكلفة مالية وبشرية أقل”، على حد تعبيره.

وتابع: ”تبدأ الاغتيالات شبه عشوائية لتستهدف بعد ذلك عناصر أمنية ومفاتيح سياسية لتصل ذروتها باستهداف ساسة وإعلاميين ونشطاء مدنيين، وأعتقد إننا دخلنا أو على وشك الدخول فيها”، على حد قوله.