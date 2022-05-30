السفير التونسي: نتعهد بحل المشكلات التي تواجه الليبيين بالمعبر الحدودي

تعهد سفير تونس لدى ليبيا ” الأسعد العجيلي “، بحل جميع المشكلات التي تواجه الليبيين أثناء عبورهم الحدود التونسية.

جاء ذلك خلال اجتماع السفير التونسي مع مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية ” نجاة مسعود شائف ” بمقر وزارة الخارجية في طرابلس.

بحسب البيان الذي نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، والذي أفاد بأن الاجتماع تناول المسائل ذات الاهتمام القنصلي، وإمكانية حل وتذليل كافة المختنقات والصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين أثناء عبورهم الحدود التونسية مثل موضوع تشابه الأسماء ومشاكل التأخير وانتظارهم لفترات طويلة في المعبر الحدودي.

كما نقل البيان عن السفير استعداده الكامل لحل المشاكل وتذليل الصعوبات وتسهيل كافة الإجراءات لهم، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين.