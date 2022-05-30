النظيف: غرب إفريقيا والساحل باتت مليئة بالإرهابيين بعد الإطاحة بالنظام السابق في ليبيا

ليبيا – أكد محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة غرب إفريقيا والساحل إن هذا المنطقة تمثل ارضا للفرص رغم تعدد الأزمات.

النظيف أوضح في مقابلة أجراها معه مركز أخبار الأمم المتحدة تابعتها وترجمت المقتضب مما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد أن هذه المنطقة تعاني من زعزعة الاستقرار بسبب الصراع المرتبط بالإرهاب وآثار تغير المناخ والافتقار إلى التنمية فضلا عن تأثرها بالاضطرابات السياسية في البلاد.

وأضاف النظيف إن منطقة غرب إفريقيا والساحل باتت مليئة بالإرهابيين بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي إذ أصبحت ترسانة مفتوحة تتداول الأسلحة مثل الخبز حيث يمكن يمكن لأي شخص الحصول على سلاح وهذا يثير العنف وهو ما يحتم استثمار الموارد البشرية وغيرها لتحسين أوضاع السكان فيها.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية