غالف نيوز: الاضطراب الحالي في مالي سببه تردي الأوضاع في ليبيا

ليبيا – أرجع تقرير تحليلي نشره موقع “غالف نيوز” الإخباري الدولي التمرد العسكري القائم في مالي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا بعد العام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب مما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد أن الوصول المفاجئ لمخابئ الأسلحة المهربة التي نشأت في ليبيا بعد الغزو الغربي لها إذ وجد الآلاف من المسلحين الذين طردوا من البلاد التي وجدوا ملاذات آمنة فيها في وقت إلى حد كبير.

وأضاف التقرير إن المتمردين في مالي لم يتمكنوا من السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد لولا الانفلات الأمني في ليبيا عقب العام 2011.

ترجمة المرصد – خاص

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