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الشركة العامة للكهرباء: سرقة أسلاك كهربائية بمناطق مختلفة

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت الشركة العامة للكهرباء بسرقة أسلاك كهربائية تقدر بـ3400 متر بمناطق مختلفة على مسارات نقل التيار الكهربائي غرب وشرق البلاد.

وأوضحت الشركة في منشور لها أن السرقات طالت خط المختار ، بدائرة توزيع غرب البيضاء بإدارة توزيع الجبل الأخضر حيث سرق نحو 2200 متر من أسلاك الضغط العالي وكذلك سرقة أسلاك ضغط عال مسافة 600 متر على خط خلة فارس يتغذى من محطة الدواجن رقم 2.

كما أشارت الشركة إلى سرقة أسلاك ضغط عال مسافة 600 متر على خط غبين من محطة 66 الصوف بدائرة توزيع بني وليد مما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من الأحياء السكنية

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الشركة العامة للكهرباء

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صحيفة الساعة 24

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