يونيسيف تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم  

ليبيا – التقى وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف مع “كريستينا بروغولو” نائب الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الجانبين تدارسا أوجه التعاون المشترك التي تتضمن دعم قطاع التعليم وتدريب المعلمين فضلًا عن مراجعة برامج المنظمة في ليبيا تركز على التعليم المدمج والتنمية المستدامة في التعليم والتعلم عن بعد وتأثيره على التعليم.

وأعربت “بروغولو” عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم للوزارة وتدريب المعلمين والرفع من جودة التعليم في ليبيا من خلال تقديم الاستشارات اللازمة مبديا استعداده بالتواصل مع المنظمة في شتى المجالات لخلق تعاون أكبر في مجال التعليم كامل التراب الليبي.

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