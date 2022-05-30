القطراني: لا بد من التماسك داخل السجل المدني من حيث الاجراءات والتدقيق في المستندات

ليبيا- التقى علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار بمدراء فروع مصلحة السجل المدني في مدن بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر .

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء تطرق لأهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية بوصفه يتعلق بالأمن القومي للبلاد فيما شدد القطراني على أهمية التماسك داخل السجل المدني من حيث الاجراءات والتدقيق في المستندات.

وأكد القطراني أهمية وضع هذه المصالح العامة تحت الرقابة للمحافظة على أمن البلاد وعدم حصول أي اختراق مؤكدا على أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة وفي مقدمتها مسؤولي مصلحة الأحوال المدنية.

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