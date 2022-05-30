خارجية تصريف الأعمال تحث السفير التونسي على تسهيل عبور الليبيين الحدود باتجاه تونس

ليبيا – عقدت مديرة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجاة مسعود اجتماعًا مع السفير التونسي في ليبيا الأسعد العجيلي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد الاجتماع شهد بحث المسائل ذات الاهتمام القنصلي وإمكانية حل وتذليل كافة المختنقات والصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين أثناء عبورهم الحدود التونسية ومنها تشابه الأسماء ومشاكل التأخير وإنتظارهم لفترات طويلة في المعبر الحدودي.

بدوره أعرب العجيلي عن كامل استعداده لحل المشاكل وتذليل الصعوبات وتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين الليبيين.

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