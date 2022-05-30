بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 30 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 30 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع في درجات الحرارة علي المناطق الغربية والجنوبية، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-36)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (37-41)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على ساحل درنة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-33)مْ ، وتكون على الواحات – جالو والجغبوب مابين (36-39)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على غات – غدامس والحمادة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-42)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-42)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).