الفرجاني: انزعوا عن ليبيا اتفاق الصخيرات حتى تنزاح عنها كل الشياطين  

قالت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، إنه يستحيل بناء الدولة في وجود اتفاق الصخيرات.

كتبت الفرجاني على فيسبوك: “خلونا انكونو واقعيين، استحالة بناء دولة ليبيا بوجود اتفاق الصخيرات ومخرجاته، طالما أمثال المشري وعقيلة يتصدرون المشهد ويتكلمون باسم الشرعية المزعومه لاتفاق الصخيرات” وفق تعبيرها.

وتابعت: “طالما موجود اتفاق الصخيرات فستظل ليبيا مجرد لقمة علي طاولة اللئام من أمثال السيسي وبن زايد وماكرون وهم المتحكمين في مصيرها وما المشري وعقيله إلا بيادق رخيصة لهم… لهذا انزعوا خبث الصخيرات ينزاح عن قلب ليبيا كل الشياطين الداخلية والخارجية” على حد قولها.