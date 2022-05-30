أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية والجنوبية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، بقاء الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية خلال الليل وفي الصباح الباكر على ساحل درنة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا غدا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، وتتراوح بين 36 و39 درجة مئوية على الواحات وجالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على غات وغدامس والحمادة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.