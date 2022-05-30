الوطني للأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق الغرب والجنوب الليبي

طرابلس 30 مايو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين وخلال اليومين القادمين.

الملخص العام

ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق الغرب والجنوب الليبي، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على الساحل الغربي مابين ( 32 – 36 ) مْ، بينما تكون أكثر ارتفاعاً على مناطق الدواخل والجنوب فتكون مابين ( 37 – 42 ) مْ, بينما تكون معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي مابين (27 – 32) مْ.

ومن المتوقع تكاثر للسحب هذا اليوم ويوم الغد من حين إلى آخر على مناطق غرب ليبيا خاصة على غات – الحمادة وغدامس. (وال _ طرابلس) ف و

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