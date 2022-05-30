غرفة التجارة والصناعة درنة تبحث التعاون التجاري مع إيطاليا

التقى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حسن الديباني، مع القنصل الإيطالي كارلو بانوري، للتباحث حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون التجاري وتعزيز سُبل تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصنعة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل وتذليل الصعوبات كما تم التطرق إلى دور غرفة درنة لما لها دور كبير في دعم الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية في المنطقة التي تمتلك كل المقومات لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص مع الشركات الإيطالية.

وأكد القنصل على أهمية التعاون والتنسيق في دعم القطاع الخاص الليبي بتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة لتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين وعقد شراكة لدعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة الاستثمار وتبادل الخبرات وجرى جولة على هامش اللقاء إلى بعض المشاريع بمدينة درنة.