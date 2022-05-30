درجات حرارة مرتفعة على مناطق الغرب والجنوب الليبي | أخبار ليبيا 24

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة علي اغلب مناطق الغرب والجنوب الليبي، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على الساحل الغربي مابين ( 32 – 36 ) مْ.

بينما تكون أكثر ارتفاعاً على مناطق الدواخل والجنوب فتكون مابين ( 37 – 42 ) مْ,

بينما تكون معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي مابين ( 27 – 32 ) مْ.

ومن المتوقع تكاثر للسحب هذا اليوم ويوم الغد من حين الى اخر على مناطق غرب ليبيا خاصة على غات – الحمادة وغدامس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرؤية ستكون متوسطة على ساحل شحات الليلة لاحتمال ظهور ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحلي الخمس ومصراتة، وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل شحات؛ لاحتمال ظهور ضباب خفيف.