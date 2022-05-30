الارصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة على هــذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد ارتفاع في درجات الحرارة علي اغلب مناطق الغرب والجنوب الليبي، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على الساحل الغربي مابين ( 32 – 36 ) مْ، بينما تكون أكثر ارتفاعاً على مناطق الدواخل والجنوب فتكون مابين ( 37 – 42 ) مْ, بينما تكون معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي مابين ( 27 – 32 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير الصادر عن المركز أن تتكاثر للسحب هذا اليوم ويوم الغد من حين الى اخر على مناطق غرب ليبيا خاصة على غات – الحمادة وغدامس.