التواتي: الحكومة التي تفشل في الصحة يجب الثورة عليها

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن الحكومة التي تفشل في الصحة يجب الثورة عليها، مشيرا إلى أن الصحة حق للإنسان وليست منة من الحكومة.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حديثنا هذا ليس من الناحية الطبية العلاجية فهو موضوع معقد وليس هذا الفضاء مجاله. حديثنا عن معالجة الأمراض وبالخصوص السرطان من ناحية مسؤولية الدولة عن ذلك”.

وأضاف “إدارة علاج الأمراض هي مسألة تخص المنظومة الصحية في أي بلد والمنظومات الصحية على اختلاف آلياتها ترتكز أو يجب أن ترتكز على أسس العدالة الاجتماعية والمتمثلة هنا في العدالة والانصاف وأي خلل في هذه الأسس سيقود إلى ظلم اجتماعي كبير وهو ما نشهده اليوم من خلال عدم المساواة في الحصول على التغطية المالية من خلال التأمين الطبي، حيث تختص بها بعض الفئات الاجتماعية وتحرم منها أخرى رغم أنهم جميعا مواطنين ومصدر دخلهم جميعا هو النفط”.

وتابع “حالة مرضية مستعصية واحدة في عائلة محرومة من التأمين الطبي كفيلة بإفلاسها تماما، حتى في المجتمعات الرأسمالية لم تترك الدولة مواطنيها ينهشهم المرض وينهشهم الغبن وتنهشهم مضاربات سوق الدواء والعلاج بل أن أنظمة مثل بريطانيا وغيرها لازالت الدولة تتولى الإنفاق على الصحة من المال العام ولكل الامراض رغم التكلفة العالية لذلك”.

واستطردت “الدول التي أفلست ولن تقوم لها قائمة هي تلك التي تركت عبء الصحة على كاهل المواطنين وتخلت عن وظيفتها الأساسية وهي العناية بمواطنيها. الصحة «حق» للإنسان وليست منة من الحكومة بل هي واجب عليها، والحكومة التي تفشل في ذلك لا مبرر لوجودها أصلا بل يجب الثورة عليها”.