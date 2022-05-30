درجات حرارة مرتفعة في الجنوب ومعتدلة في الشمال

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توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق الغرب والجنوب الليبي، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على الساحل الغربي مابين (32– 36) مئوية.

بينما تكون أكثر ارتفاعا على مناطق الدواخل والجنوب، حيث تكون مابين (37–42) مئوية، بينما تكون معتدلة نسبيا على مناطق الشمال الشرقي مابين (27–32) مئوية.

ومن المتوقع، بحسب الأرصاد، تكاثر السحب هذا اليوم ويوم الغد من حين إلى آخر على مناطق غرب ليبيا خاصة على غات، الحمادة وغدامس.