المحجوب: العملية العسكرية البرية المدعومة بغطاء جوي ستشمل كافة مناطق الجنوب

ليبيا – علق مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب على العملية العسكرية في منطقة القطرون والتي انتهت بتصفية عدد من الإرهابيين بعد تدمير سياراتهم وأسر قيادي داعشي خطير.

المحجوب قال في تصريح لموقع “العربية.نت”: إن هذه العملية العسكرية البريّة المدعومة بغطاء جوّي، ستشمل كافة مناطق الجنوب. مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد رصد تحركات مشبهوة لبقايا الجماعات إرهابية بالمنطقة.

يذكر أن هذه العملية العسكرية، ليست الأولى التي يطلقها الجيش جنوب البلاد، حيث سبق وأن أطلق عمليات مماثلة، نجح خلالها في القضاء على عدد من عناصر تنظيم داعش وقيادات تنظيم القاعدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية