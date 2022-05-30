ميناء بنغازي يستقبل 1,443سيارة مستوردة من السوق الأوروبية

أعلنت ادارة مرفأ بنغازي، الأحد، عن وصول عدد من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع متنوعة.

وبحسب البيانات الحديثة التي نشرتها إدارة الميناء فان منطقة الرسو استقبلت الباخرة “ألدر ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الرواد” وعلى متنها 360حاويةً.

بدورها، باشرت الفرق الفنية في تفريغ حمولة السفينة “قراند كولونيا ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا” المكونة من 1,443سيارة مستعملة مستوردة من السوق الأوروبية.

وسبق ذلك وصول باخرة الحاويات ” كونت شيب ” المحملة بـ 195حاوية بها سلع وبضائع مختلفة مستوردة لصالح القطاع الخاص.

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