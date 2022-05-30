رئيس غرفة التجارة درنة يبحث تعزيز التعاون التجاري مع القنصل الإيطالي

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التقى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حسن الديباني مع القنصل الإيطالي كارلو بانوري أمس الأحد بمقر الغرفة وذلك للتباحث حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون التجاري وتعزيز سُبل تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصنعة.

تم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه رجال والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل وتذليل الصعوبات.

وبحث اللقاء دور غرفة درنة لما لها دور كبير في دعم الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية في المنطقة.

حيث تمتلك الغرفة كل المقومات لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص مع الشركات الإيطالية.

وأكد القنصل على أهمية التعاون والتنسيق في دعم القطاع الخاص الليبي بتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة.

واوضح أن ذلك من شأنه التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وعقد شراكة لدعم مختلف القطاعات.

وأجرى السفير جولة على هامش اللقاء إلى بعض المشاريع بمدينة درنة.

وقد حضر اللقاء نائب عميد بلدية ومدير مكتب مراقبة الاقتصاد ومدير مكتب مراقب الصناعات والمعادن.

كما حضر مدير مكتب مراقب الزراعة ومدير عام ميناء درنة البحري ومدير عام مطار مرتوبة درنة.

وفي سياق أخر كان قد عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، السبت، اجتماعا مع وفدًا من الشركات المصرية.

وبحث بوجواري مع الوفد سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار.

كما بحث مجالات شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والتقنية الخاصة بحركة المرور.

بوجواري أكد استعداد البلدية للتعاون وتذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات بما يحقق نتائج إيجابية.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مع الجهات الفنية المختصة للعمل على وضع إطار عام للتعاون المشترك مع نظرائهم.