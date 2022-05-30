الحداد: لن نرضى بالذل لأهلنا

التقى رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، “محمد الحداد”، ظهر الأحد، عدد من ممثلي الحراك المدني الداعم للانتخابات البرلمانية، والذي يمثل مكوناته الأساسية من “عمداء البلديات، ومجالس الحكماء والأعيان، والمجالس الإجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشائخ القبائل، وروابط أسر الشهداء والمفقودين والجرحى، والمهجرين والنازحين، ومرشحوا الإنتخابات البرلمانية”.

بحسب بيانه، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة زيارات قام بها ممثلوا الحراك لعدد من القيادات السياسية والعسكرية، للبحث عن حل للوضع الراهن، وما يجري على الساحة من أحداث، حيث عرضوا عليه مطالب الليبين المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب في ليبيا عامة وطرابلس خاصة، ودعوتهم للإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت، ورفضهم التام للتمديد وللمراحل الإنتقالية الجديدة.

وأكّد الحداد على دور المؤسسة العسكرية، التي بدورها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا تزال على عهد التضحية والفداء، وستكون سدّاً منيعاً لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها، وأنها ستكون الداعم لمطالبهم المشروع.

كما أثنى الحضور على مايقوم به رئيس الأركان العامة من مجهودات للنهوض بالمؤسسة العسكرية، وكذلك لوقوفه ودعمه للحراك في مطالبه المشروعة، وفق بيانه.