أبو لسين: المواطن فقد الثقة بالعملة الوطنية ويبحث على النقد الأجنبي كملاذ آمن لمدخراته

ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين إن الاحتياطيات في الدول الريعية تصل إلى الخط الأحمر في حال أن الاحتياطيات تكفي لمدة ستة أشهر فقط.

أبو لسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أضاف: “هناك طلب متزايد على النقد الأجنبي على الرغم من تخفيض سعر الصرف نهاية عام 2020، مضيفًا أن المواطن فقد الثقة بالعملة الوطنية ويبحث على النقد الأجنبي كملاذ آمن لمدخراته”.

وأضاف أبو لسين: “تآكل الاحتياطيات يعني انخفاض قيمة العملة، كما أنه من المتوقع أن تتم مصادرة أي مبالغ تدفع من الاحتياطي نظير سلع أو مستلزمات لعدم شرعية القائمين على ذلك”.

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