موسى فقي: الإرهاب ازداد في أفريقيا مع بدء الأزمة الليبية

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، ارتفاع حجم الإرهاب في القارة الأفريقية مع بدء الأزمة الليبية عام 2011.

أرجع موسى الفقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ارتفاع حجم الإرهاب في أفريقيا إلى عام 2011 الذي شهدت فيه ليبيا ثورة فبراير ما وصفه الفقي ببداية الأزمة الليبية، وفق كلمته في ختام القمة الأفريقية الاستثنائية.

ورأى فقي أن الوضع في ليبيا “فتح الطريق أمام وصول المرتزقة الأجانب إلى منطقة الساحل وتدفق المنظمات الإرهابية المهزومة في الشرق الأوسط”، بحسب وصفه.

وأشار رئيس المفوضية الأفريقية إلى أن الإرهاب وصل إلى أجزاء أخرى من القارة ، بدءًا من ليبيا إلى موزمبيق ومالي وخليج غينيا في غرب أفريقيا والصومال والساحل وحوض بحيرة تشاد وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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