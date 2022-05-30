عملية للجيش تحت مسمى “اليوم الواحد”

العنوان

قال، آمر عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية مفاجئة، أطلق عليها عملية “اليوم الواحد”.

وأكد سحبان، أنه تم استهداف عدد من الجماعات الخارجة عن الدولة. كما أكد أن الدوريات الاستطلاعية الصحراوية مستمرة، جوا وبرا على كامل المنطقة.

وقال اللواء سحبان، إن عددا من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري والبحث والملاحقة وهجمات المباغتة ضد الجماعات الإجرامية والإرهابية.

وأضاف، “أن القوات المسلحة وجّهت ضربات قوية أربكت نشاطها”، مشيرا إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، أن تلك الجماعات تحاول نقل نشاطها إلى ماوراء الحدود الليبية في تشاد والنيجر.