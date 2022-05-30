اللواء سحبان: القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية مفاجئة لاستهداف الجماعات الإرهابية

ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان تنفيذ القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية مفاجئة اطلق عليها “عملية اليوم الواحد” استهدف خلالها عدد من منتسبي الجماعات الإرهابية بتنظيم داعش الإرهابي.

اللواء سحبان، أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” إلى أن الدوريات الاستطلاعية بكافة فصائلها البرية والجوية الصحراوية مستمرة في عملها بكامل المنطقة.

وشدد على أن عدد من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري والبحث والملاحقة والهجمات المباغتة ويشترك في هذه العمليات عدد من وحدات غرفة عمليات الجنوب.

وأوضح أن تنظيم داعش الإرهابي يحاول الاستفادة من المنطقة الجنوبية التي يعول على خلق موارد له والعمل على الاستفادة من ترامي المساحات وإمكانية الاختفاء والانتقال من مكان لآخر، منوهًا بأن عمليات المطاردة المستمرة والاستطلاع الأرضي والجوي استطاعت إرباك هذه المجموعات المتطرفة وتوجيه ضربات قوية.

ولفت إلى أن تنظيم داعش حاول نقل نشاط تواجده ما وراء الحدود الليبية في تشاد والنيجر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية