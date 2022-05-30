ارتفاع درجات الحرارة يسود أغلب أرجاء ليبيا

لخص المركز الوطني للأرصاد الجوي توقعاته لأحوال الطقس في عموم ليبيا الأيام المقبلة بدءا من الاثنين بأن تتواصل ارتفاعات درجات الحرارة على المنطقتين الغربية والجنوبية، فيما تكون معتدلة على المناطق الشرقية من البلاد.

استهل المركز نشرته بالمنطقة الغربية من رأس اجدير حتى سرت مرورا بجبل نفوسة وسهل الجفارة، فتوقع حالة السماء مع سحب قليلة تتكاثر الاثنين على بعض المناطق، أما الرياح فجنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على الساحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و 36 م على المناطق الساحلية, وما بين 37 و 41 م على الدواخل.

وتوقعت نشرة المركز للمنطقة الشرقية الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي وجنوبا حتى مرادة والواحات وشرقا حتى امساعد، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على ساحل درنة، أما الرياح فشمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 27 و 33 م ، وتكون على الواحات و جالو والجغبوب ما بين 36 و 39 م.

وأورد المركز حالة الطقس لجنوب المنطقة الوسطى حيث الحمادة الحمراء ومدن الجفرة هون وسوكنة والفقهاء وودان وجنوبا مدن سبها وغدامس وغات، فتكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على غات وغدامس والحمادة، أما الرياح فشرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 38 و 42 م.

واختتم المركز نشرته بتوقعات الطقس على مدن ومناطق الجنوب الشرقي من البلاد حيث مدينتي الكفرة وتازربو وبينهما منطقة السرير الشاسعة، حيث حالة السماء صافية والرياح شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين 38 و 42 م.

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