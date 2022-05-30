ليبيا: تفعيل 10 آبار نفط مقفلة

باشرت شركة الواحة النفطية في ليبيا في تفعيل 10 من الآبار المقفلة بحقولها المختلفة في إطار جهود المحافظة على مستويات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية من مختلف المكامن النفطية في البلاد.

وقالت الشركة، في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم (الاثنين)، إن تفعيل الآبار المقفلة وإعادة وضعها على الإنتاج، يتم من خلال برنامج مكثف لتحديد الأسباب ووضع برامج الصيانة اللازمة لمعالجة المشاكل الميكانيكية والمكمنية الفنية التي تحول دون استمرار إنتاجها.

وأشارت الشركة إلى عقد اجتماع فني بين مختصي إدارة هندسة المكامن والإنتاج ومختصي شركة هاليبورتن للخدمات النفطية، تم خلاله تشكيل فريق عمل فني مشترك من مختصي الشركتين لدراسة وتحليل أسباب الإقفال وتحديد الطرق المثلى والتقنيات المطلوبة لتفعيل تلك الآبار.

ووفق الشركة، يستهدف هذا البرنامج في مرحلته الأولى، تفعيل عدد 10 آبار مقفلة لأسباب فنية مختلفة، متوقعة تحقيق إنتاج مضاف بعد صيانتها يصل إلى 3500 برميل يومياً.