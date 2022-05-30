النعاس: الدبيبة سيبقى حتى تتم الانتخابات.. وكل الأجسام الحالية غير قانونية وغير شرعية

ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إنه لا يوجد شيء اسمه انتهاء مدة الحكومة، والمذكور في اتفاق جنيف وتونس هو أن تنتهي ولاية الحكومة بعد إجراء الانتخابات، وحاليًا لا توجد أي بارقة أمل بحدوث انتخابات بصفة عامة ورئاسية بصفة خاصة، وإن حدثت فستكون انتخابات برلمانية فقط بحسب تقديرها.

النعاس أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن عبد الحميد الدبيبة سيصر على البقاء حتى تتم الانتخابات، والحقيقة أن كل الأجسام الحالية غير قانونية وغير شرعية ورغم ذلك يتعامل المجتمع الدولي معها.

وتابعت: “بالتالي لا أعتقد أن المجتمع الدولي لديه بديل في المرحلة الحالية، وقد سئم الشعب لعبة البعثة وإصرارها على تغيير السلطات التنفيذية مع الحفاظ على الأجسام الأخرى البالية مثل البرلمان ومجلس الدولة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية