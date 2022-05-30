وفد “الشؤون الاجتماعية” بالقاهرة لبحث تأهيل أطفال التوحد

استقبل السفير محمد مصباح القائم، بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة يوم الأحد وفدًا من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، برئاسة مدير مركز سواني بن أدم لتأهيل وإعادة ذوي الإعاقة عماد ميلود، رئيس اللجنة العليا للتوحد، سعد الدين الشيباني.

ويزور الوفد جمهورية مصر العربية حاليًا في زيارة عمل رسمية لحصر حالات أطفال التوحد والاطلاع على أوضاعهم ومتابعتها ودراسة جدولة عودتهم إلى أرض الوطن والتواصل مع المراكز ذات الخبرة في مجال التوحد في جمهورية مصر العربية لتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.

تم خلال اللقاء التطرق الى ملف أطفال طيف التوحد من الليبيين المتواجدين بالشقيقة مصر ومدى إمكانية إيجاد حل لهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ودراسة إمكانية توطين خدمة الرعاية لهم محلياً.

وأشار السفير الى زيارة وزير الشؤون الاجتماعية للقاهرة خلال شهر أغسطس 2021 والجولة التي قامت بها لمؤسسة (آلاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة)،مشددًا على ضرورة الالتزام للوفاء بما يتم الاتفاق عليه لضمان تقديم الرعاية لهذه الشريحة وضمان حقوقهم في كافة مؤسسات الرعاية التي يتواجد بها أبنائنا من هذه الفئة .