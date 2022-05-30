بوسلوم: الدبيبة غير راضي عن «الحداد» ويسعى لتغييره

أكد الصحفي المترشح للانتخابات البرلمانية فراس بوسلوم، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، غير راضي عن وجود رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، محمد الحداد، مشيرا إلى أنه يسعى لتغييره.

وقال بوسلوم، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الدبيبة غير راضي عن وجود محمد الحداد، كرئيس للأركان ويسعى لتغييره”.

وكان الحداد، قد التقى ظهر أمس الأحد، عدد من ممثلي الحراك المدني الداعم للانتخابات البرلمانية، والذي يمثل مكوناته الأساسية من “عمداء البلديات، ومجالس الحكماء والأعيان، والمجالس الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشايخ القبائل، والمهجرين والنازحين، ومرشحو الانتخابات البرلمانية.

وقال بيان صادر عنه: “يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة زيارات قام بها ممثلو الحراك لعدد من القيادات السياسية والعسكرية، للبحث عن حل للوضع الراهن، وما يجري على الساحة من أحداث، حيث عرضوا عليه مطالب الليبيين المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب في ليبيا عامة وطرابلس خاصة، ودعوتهم للانتخابات البرلمانية في أسرع وقت”.

وأضاف البيان “لن نرضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا نزال على عهد التضحية والفداء، وسنكون سدّاً منيعاً لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها، وأنها ستكون الداعم لمطالبهم المشروع”.