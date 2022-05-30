عكاش: مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقوم بخطف وابتزاز أهالي بني وليد

ليبيا – قال علي عكاش الناشط المدني من مدينة بني وليد إن سيناريو الاختطاف في المدينة لا يحتمل، حيث يتم اختطاف شباب بني وليد دون وجه حق ومن ثم يطلقون سراحهم.

عكاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقوم بخطف وابتزاز أهالي بني وليد منذ حوالي شهر ونصف ولم يتم التعرف عليها.

وأعرب عن أسفه لسوء الوضع المتردي داخل المدينة، مناشدًا جميع الجهات المختصة النظر في وضع المدينة الذي ينذر بكارثة كبيرة، مطالبًا قوات إنفاذ القانون بالكشف عن تفاصيل هذه الجرائم المتتالية.

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