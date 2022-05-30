ليبيا تستعد لجلب عناصر طبية إيطالية لدعم مستشفياتها

بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي مع القنصل الليبي العام لدى إيطاليا بميلانو سالم جموم، والملحق الصحي بالقنصلية نصر الدين الزيتوني؛ خطوات التحضير لتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة الإيطالية؛ لجلب أطقم طبية وطبية مساعدة من إيطاليا للعمل في المشافي والمراكز الطبية الليبية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة وزارة الصحة بحكومة الوحدة لدعم المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، وتوفير احتياجاتها من العاملين الصحيين المتخصصين، وسيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أكده الدرسي.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا لطالما اعتمدت في عقود خلت قبل 2011 على العناصر الطبية والتمريضية من دول مختلفة ليس من بينها إيطاليا منها مصر والسودان والصومال والهند ورومانيا والفلبين وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا وكوريا الشمالية ودول أخرى، فيما تتوجه في الوقت الراهن لدول الغربية منها إيطاليا.

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