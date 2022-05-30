المنفي يبحث مع سفيرة بريطانيا المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولاين هرندل”، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس على موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواءً الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

بدورها، أشادت السفيرة البريطانية بدور الرئيس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدةً على استمرار دعمها لخطوات المجلس الرئاسي.