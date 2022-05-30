الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، ما تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، وبالتالي فقد 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إنها تواجه منذ سنوات «جملة من التحديات والصعوبات» التي تحول دون تحقيق العمل المنوط بها، والتي أثرت سلبا على أداء الشبكة الكهربائية، ومنها «معضلة الغاز المزمنة».

وتابع أن هذه المشكلة «كانت وما زالت تعاني منها الشركة، سواء بانخفاضه أو بتوقفه، رغم أنه يعتبر المصدر الرئيسي لتغذية وحدات التوليد الغازية بالطاقة الكهربائية».

– العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

وناشدت الشركة المواطنين بـ«تفهم حقيقة الوضع الراهن»، والتعاون في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حتى يستأنف تدفق الغاز بمستويات تكفل تشغيل كافة الوحدات بكل قدرتها الإنتاجية.

والأحد، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العام للكهرباء، المهندس وئام العبدلي، عدم طرح أحمال في البلدية التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن الأحمال، مهيبا بالبلديات كافة أن تحذو حذو بلدية أبوسليم لخدمة للمواطن وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة المكلفة.