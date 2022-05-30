بوجواري يبحث مع “ليبيا نفط” تدابير الأمن والسلامة في محطات الوقود

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع رئيس مجلس الإدارة بشركة ليبيا نفط لتوزيع المُشتقات النفطية، عمر الشامخ، التقيد بالمواصفات والمعايير المتعلقة بالأمن والسلامة في محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل، منعا لوقوع الحوادث.

وتناول اللقاء، الذي عُقد أمس الأحد، تحديد توقيت تزويد المحطات بالوقود خاصة الواقعة داخل المدينة، حسب بيان البلدية على “فيسبوك”.

كما اتفق على ترتيب لقاء عام يضم جميع الشركات العاملة في مجال نقل وتوزيع الوقود، وشركة البريقة لتسويق المشتقات النفطية، وهيئة السلامة الوطنية، والجهات الأمنية المُختصة، للعمل على إلزام الجهات المعنية في القطاع العام والخاص بالتقيد بالاشتراطات والمعايير الفنية المتبعة في هذا الشأن.

ووجه بوجواري بتنفيذ جولات متابعة وتفتيش على جميع محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل، وتكثيف برامج التوعية للعاملين في هذا المجال، حرصا على تحقيق الأمن والسلامة العامة في هذه المرافق.