«البريقة» تبيع وقود الطائرات للشركات الليبية بـ 1300 دينار للطن

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا أمس الأحد يحدد سعر بيع وقود الطائرات بـ 1300 دينار للطن.

وقال المجلس في قراره المعلن، اليوم الإثنين، إن سعر بيع وقود الطائرات من شركة البريقة إلى الخطوط الجوية المحلية كافة هو 1300 دينار كحد أقصى للطن الواحد.

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ودعا القرار وزارة المواصلات إلى مراجعة أسعار تذاكر الخطوط الجوية الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.