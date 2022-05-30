المحجوب: العملية العسكرية البرية المدعومة جويا ستشمل كافة مناطق الجنوب

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، عن العملية العسكرية في منطقة القطرون والتي انتهت بتصفية عدد من الإرهابيين بعد تدمير سياراتهم وأسر قيادي داعشي خطير قال إنها ستشمل كافة مناطق الجنوب، مضيفا أنها عملية عسكرية بريّة مدعومة بغطاء جوّي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد رصد تحركات مشبهوة لبقايا الجماعات الإرهابية بالمنطقة.

والجدير بالذكر أن هذه العملية العسكرية، ليست الأولى التي يطلقها الجيش جنوب البلاد، حيث سبق وأن أطلق عمليات مماثلة، نجح خلالها في القضاء على عدد من عناصر تنظيم داعش وقيادات تنظيم القاعدة.

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