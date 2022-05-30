شلوف: لا أحمال على «مقاطعة غنيوة» في ظل وجود حكومة بمدينة تسيطر عليها المليشيات

أكد رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث، جمال شلوف، أن استمرار وجود الحكومة والمؤسسات السيادية في مدينة تسيطر عليها المليشيات هو الظلم البواح الذي لا يرضى به إلا منافق أو مستفيد.

وقال شلوف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقا على إعلان الشركة العامة للكهرباء اتفاقها مع بلدية أبو سليم على تقليل ساعات طرح الأحمال وصولا إلى القضاء عليه داخل البلدية: “مثال بسيط عن سيطرة المليشيات على قرار المؤسسات السيادية في طرابلس وتجييره لصالحها”.

وأضاف “لا أحمال على مقاطعة غنيوة.. إن استمرار وجود الحكومة والمؤسسات السيادية في مدينة تسيطر عليها المليشيات وتجير قراراتها والمال العام لمصالحها الضيقة هو الظلم البواح الذي لا يرضى به إلا منافق أو مستفيد”.