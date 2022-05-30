المحجوب: عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، اليوم الإثنين، «إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب الليبي».

وفجر اليوم، تحدث المحجوب عن تنفيذ قوات القيادة «عملية عسكرية خاطفة استهدفت عددا من عناصر تنظيم الدواعش»، مضيفا: «الجيش الوطني لن يسمح بوجود هذه التنظيمات في بلادنا وسيواصل تقديم التضحيات في سبيل إنهائها».

وأشار إلى أن العملية نُفذت «بعد أن رصدت وحدات الاستطلاع وبمساندة القوات الجوية مواقع تمركز بعض فلول التنظيم الإرهابي». ولفت إلى وردود معلومات أولية تفيد بأن بعض عناصر التنظيم الإرهابي فروا باتجاه حدود تشاد والنيجر، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها المرسومة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الدفاع التشادي، داود يحيى إبراهيم، اليوم الإثنين، أن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب في شمالي تشاد قرب الحدود مع ليبيا يومي 23 و24 مايو الجاري.

وأكد الوزير التشادي أنه جرى تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجلاء المتواجدين في هذه المواقع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».