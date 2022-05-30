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انخفاض سعر الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الدولار 10دراهم ليسجل 4.74 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، وذلك وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6 دنانير.

في حين استقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.26 دينار و1.29 دينار على الترتيب، في حين خسر سعر الدينار التونسي 20درهما ليسجل 1.54 دينار مقابل 1.56 أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.71 دينار.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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