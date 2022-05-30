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الدينار ينتعش أمام الدولار.. ويستقر مقابل كسر الذهب عيار 18

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية في تداولات الاثنين بالسوق السوداء في طرابلس.

وتم تداول الدولار في سوق المشير الساعة الثانية ظهرًا بـ 5,03 دنانير مقابل 5,07 دنانير بالمقارنة مع تداولات السبت، ليصعد الدينار بمقدار أربعة قروش، فيما سجلت حوالات الدولار إلى اسطنبول 5,02 دنانير.

وواصل الدينار صحوته الاثنين أمام العملات الأجنبية بعد موجة تراجع صاحبته في منتصف مايو الجاري إذ بلغت قيمته أمام العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو ” 5,33 دنانير مقابل 5,37 دنانير الأسبوع الماضي.

وحافظت العملة الليبية على قيمتها أمام أسعار المعادن لليوم الثاني على التوالي إذ بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18 – 222 دينارًا.

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قناة 218 الليبية

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