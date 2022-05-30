الدينار ينتعش أمام الدولار.. ويستقر مقابل كسر الذهب عيار 18

ارتفعت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية في تداولات الاثنين بالسوق السوداء في طرابلس.

وتم تداول الدولار في سوق المشير الساعة الثانية ظهرًا بـ 5,03 دنانير مقابل 5,07 دنانير بالمقارنة مع تداولات السبت، ليصعد الدينار بمقدار أربعة قروش، فيما سجلت حوالات الدولار إلى اسطنبول 5,02 دنانير.

وواصل الدينار صحوته الاثنين أمام العملات الأجنبية بعد موجة تراجع صاحبته في منتصف مايو الجاري إذ بلغت قيمته أمام العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو ” 5,33 دنانير مقابل 5,37 دنانير الأسبوع الماضي.

وحافظت العملة الليبية على قيمتها أمام أسعار المعادن لليوم الثاني على التوالي إذ بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18 – 222 دينارًا.

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