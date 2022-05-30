الغرفة الأمنية طبرق تتلف 1980 صندوق حلوى أطفال لاحتوائها على مواد مسرطنة 

أتلفت الغرفة الأمنية المشتركة طبرق حوالي 1980 صندوق حلوى مشكلة للأطفال لاحتوائها على مواد مسرطنة وخطرة على صحة الإنسان، وذلك عن طريق إحراق تلك الكمية قرب بوابة وادي السهل من قبل وحدة الدعم والدوريات بالحرس البلدي التابعة للغرفة.

وصرح عضو الغرفة، النقيب أيمن محمد فضيل، بأن شحنة الحلوى هربت من مصر، ودخلت إلى البلاد دون أي أوراق على شاحنة كبيرة.

هذا وحضر عمليات الإتلاف وكيل النيابة العامة بطبرق، وعضو الغرفة الأمنية، وآمر مكتب جهاز الأمن الداخلي، وأعضاء الأجهزة الأمنية المكلفون ببوابة وادي السهل.

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