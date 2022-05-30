وفد «الشؤون الاجتماعية» بالقاهرة لبحث تأهيل أطفال التوحد

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة يوم الأحد وفداً من وزارة الشؤون الإجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عماد الثابت ميلود مدير مركز سواني بن أدم لتأهيل وإعادة ذوي الإعاقة وسعد الدين على الشيباني رئيس اللجنة العليا للتوحد.

ويزور الوفد جمهورية مصر العربية حالياً في زيارة عمل رسمية لحصر حالات أطفال التوحد والإطلاع على أوضاعهم ومتابعتها ودراسة جدولة عودتهم إلى أرض الوطن والتواصل مع المراكز ذات الخبرة في مجال التوحد في جمهورية مصر العربية لتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.

تم خلال اللقاء التطرق الى ملف أطفال طيف التوحد من الليبيين المتواجدين بالشقيقة مصر ومدى إمكانية إيجاد حل لهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ودراسة إمكانية توطين خدمة الرعاية لهم محلياً.

وأشار السفير الى زيارة وزير الشؤون الإجتماعية للقاهرة خلال شهر أغسطس 2021 والجولة التي قامت بها لمؤسسة (آلاء لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة بالقاهرة)، مشدداً على ضرورة الإلتزام للوفاء بما يتم الإتفاق عليه لضمان تقديم الرعاية لهذه الشريحة وضمان حقوقهم في كافة مؤسسات الرعاية التي يتواجد بها أبنائنا من هذه الفئة .