بدء توافد المشاركين في اجتماع سرت

بدأ المشاركون في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الوصول إلى مدينة سرت.

وقالت مصادر إعلامية إن الاجتماع المقرر عقده يوم غد الخميس سيبحث مشروع الميزانية المقدمة من حكومة فتحي باشاغا المنتخبة من مجلس النواب.

وشملت دعوة صالح لجنة المالية بمجلس النواب ومجلس إدارة المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزير التخطيط والمالية ومجلس إدارة مؤسسة النفط وهيئة مكافحة الفساد.

وأحال مجلس النواب في 9 مايو الجاري مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.م المقدم من حكومة فتحي باشاغا للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس